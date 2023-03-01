3-го березня кременчужан кличуть на виставку директора школи, який вишиває хрестиком

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 495

Зокрема представлять роботу «Щуче озеро», над якою майстер працював півтора року

3-го березня о 13.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкриється персональна виставка декоративного мистецтва відомого в місті та в області майстра ручної вишивки Володимира Кулаженка.

На виставці «Вишита стежина хрестиком дрібним» буде представлено 55 робіт. Серед них справжній шедевр художньої вишивки – робота «Щуче озеро», створена за однойменною картиною кременчуцької художниці Оксани Бойко. Над цією роботою майстер працював півтора року: особисто розробив схему, задіяв 60 кольорів та вишив 110 тисяч хрестиків.

Володимир Анатолійович працює директором Білецьківського навчально-виховного комбінату, а вишивання – його хобі, розрада для душі. Особливо зараз, коло до навантаження обов’язків директора додалася громадська робота, пов’язана з війною.

Пан Володимир досконало володіє технікою вишивки хрестиком, останнім часом створює роботи за власними схемами, бездоганно підбирає кольори й відтінки.

Виставка діятиме до 4 квітня 2023 року. Вхід вільний.

Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.

Про творчість Володимира Кулаженка ми вже писали раніше.