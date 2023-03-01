Лікар-ортопед з Кременчука став кращим воротарем футбольного турніру

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 367

У квітні відбудеться чемпіонат України, в якому наші лікарі також будуть брати участь

Футбольна команда Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» взяла участь у кубку з футболу серед лікарів «CherkFAM Hippocrates Cup 4».

Спортивні медики вже зіграли з командами з Вінниці та Черкас. Нагороду за кращого воротаря отримав Молчанов Олексій Валерійович — лікар-ортопед, травматолог цілодобового травматичного пункту. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

У квітні 2023 року відбудеться чемпіонат України, в якому наші лікарі також будуть брати участь. «CherkFAM Hippocrates Cup» проходить під патронатом Української футбольної асоціації медиків. Бажаємо нашим лікарям нових здобутків на професійному та спортивному рівнях.



