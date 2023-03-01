Лікар-ортопед з Кременчука став кращим воротарем футбольного турніру

Футбольна команда Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» взяла участь у кубку з футболу серед лікарів «CherkFAM Hippocrates Cup 4».
Спортивні медики вже зіграли з командами з Вінниці та Черкас. Нагороду за кращого воротаря отримав Молчанов Олексій Валерійович — лікар-ортопед, травматолог цілодобового травматичного пункту. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
У квітні 2023 року відбудеться чемпіонат України, в якому наші лікарі також будуть брати участь. «CherkFAM Hippocrates Cup» проходить під патронатом Української футбольної асоціації медиків. Бажаємо нашим лікарям нових здобутків на професійному та спортивному рівнях.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер