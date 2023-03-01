У ПФУ пояснили чи можна отримати субсидію у разі заборгованості за комуналку

Житлова субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. При цьому сума заборгованості має бути понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Водночас зазначили у ПФУ, субсидія може призначатися у разі заборгованості за газ та розподіл газу, що нарахована постачальником з посиланням на рішення суду щодо норм у разі відсутності лічильників.
Також громадяни не позбавлені права на призначення житлової субсидії за умови:
Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначено перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість з оплати, додали у фонді.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер