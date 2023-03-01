У ПФУ пояснили чи можна отримати субсидію у разі заборгованості за комуналку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 240

Субсидія не призначається, якщо є заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг понад 3 місяці

Житлова субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. При цьому сума заборгованості має бути понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Водночас зазначили у ПФУ, субсидія може призначатися у разі заборгованості за газ та розподіл газу, що нарахована постачальником з посиланням на рішення суду щодо норм у разі відсутності лічильників.

Також громадяни не позбавлені права на призначення житлової субсидії за умови:

документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію;

оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (за наявності ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку сезону.

— Питання виникнення та погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг необхідно вирішувати з підприємствами — надавачами послуг, до повноважень яких належить облік такої заборгованості, — зазначають у ПФУ.

Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначено перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість з оплати, додали у фонді.