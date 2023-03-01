У галереї відкриється виставка «Я малюю світло», присвячена художниці та дизайнерці Колесніковій

8 березня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відкриється персональна виставка «Я малюю світло», присвячена пам'яті художниці та дизайнерки Наталі Колеснікової. Про це у фейсбуці написала директорка галереї Оксана Бойко.
На виставці кременчужани та гості міста зможуть побачити авторські художні роботи пані Колеснікової – живопис, графіку, малюнки, дизайнерські ескізи.
Галерея працює з 10.00 до 16.00, понеділок, вівторок – вихідні.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер