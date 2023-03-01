Загинув: у Полтаві пенсіонер випав з вікна третього поверху

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Медики госпіталізували, але від отриманих травм помер в лікарні

27 лютого, у Полтаві, на вулиці Богдана Хмельницького з вікна третього поверху випав 92-річний місцевий чоловік. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловіка госпіталізували, але в лікарні від отриманих травм помер. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини події.