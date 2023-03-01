Вчора від COVID-19 вакцинувалися 54 жителя Кременчука

28 лютого у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 54 особи. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадаємо, що 27 лютого у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 49 осіб.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер