У Котельві горіла господарча споруда з дровами

Вчора, 28 лютого, у смт Котельва Полтавського району, на вулиці Короленка загорілася господарча будівля. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 02.22. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 24 м кв. та інструменти. Також, пошкодив покрівлю на площі 6 м кв. 0,5 куб. м дров.
Наразі причина пожежі встановлюється.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер