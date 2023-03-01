У Котельві горіла господарча споруда з дровами

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 28 лютого, у смт Котельва Полтавського району, на вулиці Короленка загорілася господарча будівля. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 02.22. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 24 м кв. та інструменти. Також, пошкодив покрівлю на площі 6 м кв. 0,5 куб. м дров.

Наразі причина пожежі встановлюється.