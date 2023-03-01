З настанням весни валютний тренд змінився: де 1 березня вигідніше обмінювати валюту в Кременчуці

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 369

Готівковий євро та долар за день в обмінниках банків продовжує дешевшати, а офіційний курс НБУ цих валют навпаки зріс

Гривня продовжує по інерції дорожчати стосовно євро та долару США. У порівнянні з вчорашнім днем основні готівковий євро та долар знецінились стосовно національної валюти на 20-50 копійок, а стосовно злотого її курс не змінився.

НБУ вперше за останній час змінив тренд та підвищив офіційний курс євро і злотого відповідно на 21 та 9 копійок, з чого можна зробити висновок, що здешевлення валюти може зупинитися..

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 38,00 – 38,50 грн, а продають по 38,80 – 39,75 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився одразу на 50 копійок, а мінімальний курс продажу – на 15 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Полтава-Банку, де за нього дають найбільше (38,50 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (38,80 грн за $1). Хоча, варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Втім, долар сьогодні у вільному продажу є в більшості банків Кременчука, зокрема у Полтава-Банку його продають по 39,60 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,90 – 41,60 грн. Продають євро по 40,90 – 42,80 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 20 копійок, а мінімальний курс продажу також на 20 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Метабанку, де найвищий курс (41,60 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (40,90 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку та Метабанку (42,80 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати й значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 41,50 грн (вчора продавали по 41,55 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,50 грн. А продають злотий по 8,70 – 9,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого не змінився, а мінімальний курс продажу підвищився на одну копійку.

Найвигідніше злотий можна здати у Райффайзен Банку (8,50 грн). А найвищий курс продажу заявив також Райффайзен Банк (9,30 грн). Найкращий для купівлі курс польського злотого сьогодні виставив Полтава-Банк (8,70 грн) і злотий є у касах цього банку у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро подорожчало на 21 копійку, а курс злотого підвищився на 9 копійок.

Курс валют НБУ на 1 .0 3 .2023 року: