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У Кременчуцькій РВА розповіли, куди вночі впали уламки «Шахідів» - постраждалих немає

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 719

 

Вночі силами ППО над територією Полтавщини були збиті 4 російських БПЛА

Ворог «привітав» українців з першим днем весни — у ніч на 1 березня територію України з північного напрямку атакували ударні безпілотники типу Shahed.

У ніч на 1 березня кременчужани чули чотири вибухи: постраждали дача та інфраструктурний об’єкт

Усі чотири БПЛА-камікадзе були знищені силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ над територією Кременчуцького району.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, посилаючись на речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.

— За офіційним повідомленням речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната запустили 4 БПЛА. Маємо два постраждалих об'єкти: один інфрастуктурний, а інший - дачний будинок. Жертв, на щастя, немає. Зараз на місцях падіння уламків безпілотників працюють слідчо-оперативні групи. Дякуємо нашим ЗСУ, — заявив Олег Лєднік.

Майже одночасно з ним начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в ефірі національного телемарафону також розповів про нічну атаку безпілотників типу Shahed на Полтавщину. За його словами нічний удар дронів спричинив пожежу - згорів дачний будинок та постраждав інфраструктурний об’єкт.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА дрони Шахід БПЛА обстріл
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