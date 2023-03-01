У Кременчуцькій РВА розповіли, куди вночі впали уламки «Шахідів» - постраждалих немає

Ворог «привітав» українців з першим днем весни — у ніч на 1 березня територію України з північного напрямку атакували ударні безпілотники типу Shahed.
У ніч на 1 березня кременчужани чули чотири вибухи: постраждали дача та інфраструктурний об’єкт
Усі чотири БПЛА-камікадзе були знищені силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ над територією Кременчуцького району.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, посилаючись на речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.
Майже одночасно з ним начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в ефірі національного телемарафону також розповів про нічну атаку безпілотників типу Shahed на Полтавщину. За його словами нічний удар дронів спричинив пожежу - згорів дачний будинок та постраждав інфраструктурний об’єкт.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер