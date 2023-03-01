Сьогодні на Полтавщині світло не вимикатимуть

Мешканців області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням
Сьогодні, 1 березня, НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужність для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Мешканців області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.
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