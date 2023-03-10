У 23 кременчужан вчора виявили COVID-19

9 березня у Кременчуці зареєстрували 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
22 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.
Одужали 8 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадаємо, 8 березня у Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер