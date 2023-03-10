У 23 кременчужан вчора виявили COVID-19

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9 березня у Кременчуці зареєстрували 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

10 жінок віком від 30 до 59 років;

12 чоловіків віком від 31 до 84 років;

1 дитина віком 17.

22 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.

Одужали 8 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 753;

одужало - 26 890;

померло - 739.

Нагадаємо, 8 березня у Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19.