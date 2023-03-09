Вчора 15 кременчужанам підтвердили COVID-19

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8 березня у Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

5 жінок віком від 34 до 89 років;

9 чоловіків віком від 19 до 18 років;

1 дитина віком першого року життя.

12 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 14 пацієнтів.

Одужали 2 особи. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 730;

одужало - 26 882;

померло - 739.

Нагадаємо, 7 березня у Кременчуці зареєстрували 23 нових випадків захворювання на COVID-19.