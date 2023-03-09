Кременчужанка кличе до школи кайтсерфінгу у Хургаді

Кременчуцька туристка Оляна Колесник пропонує кременчужанам навчитися кайтсерфінгу — школу організовують у Хургаді (Єгипет).

Як повідомила у Фейсбук Оляна, цей захід — некомерційний, що охоплює навчання та відпочинок.

«Кайтсерфінг — ось моя рестарт-пропозиція. Можливо, хтось про це давно мріяв, а можливо комусь конче потрібно трохи перепочити та зануритись у щось цікавезне!!!

Запрошую вас стати курсантами школи кайтингу! Отримати нові вміння, знання, оволодіти майстерністю управління кайтом!! Ну і звичайно — трішки побути в літі, покупатись в морьку). Пропозиція актуальна протягом березня. Бюджетно!», — написала туристка.