Сімейна лікарка розповіла, як кременчужанам дбати про здоров'я нирок

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 129

Ділимося з вами порадами як уникнути хвороби нирок і сечовивідних шляхів, і не витрачати на це зайві гроші

Сьогодні, 9 березня, відзначається Всесвітній день нирки. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, до групи ризику розвитку хвороб нирок належать ті, у кого підвищений артеріальний тиск, діабет або зайва вага. Також у групі ризику ті, хто курить, кому понад 50 років або хтось із членів сім’ї страждав від хвороб нирок.

Якщо у вас є хоча б один із зазначених пунктів, рекомендуємо проконсультуватися із лікарем щодо ризику розвитку хвороб нирок, та в разі потреби пройти відповідне обстеження.

Періодично відвідуйте сімейного лікаря, навіть якщо не маєте скарг!

Лікарка вищої категорії, завідувачка амбулаторії ЗП-СМ №5 КНМП «ЦПМСД № 3» м. Кременчука Надія Ніколенко розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» як кременчужанам слідкувати за здоров'ям своїх нирок і сечовивідних шляхів.

— Щороку потрібно проходити профілактичні медичні обстеження. Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря, який у межах пакета НСЗУ з первинної медичної допомоги безоплатно направить на загальні аналізи крові та сечі, глюкозу й ЕКГ. За результатами такого обстеження, за наявних відхилень від норми в аналізах, сімейний лікар направить на дообстеження (УЗД, біохімія), а також випише електронне направлення до уролога чи нефролога. Це також безоплатно. Такі безоплатні профілактичні обстеження та консультації гарантовано мають надаватися в усіх амбулаторіях міста у межах пакетів НСЗУ. Якщо ж змінився колір сечі, з'явилися часте болісне сечовипускання, підвищення температури тіла при частому сечовипусканні, болі в попереку чи в районі сечового міхура, то звернутися до сімейного лікаря потрібно якнайшвидше.

Зауважимо, що у Програмі медичних гарантій для лікування пацієнтів з хронічним захворюванням нирок п’ятої стадії передбачена послуга гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Щоденні правила профілактики від Міністерства охорони здоров'я України, які допоможуть зберегти здоров’я нирок

Будьте активними

Фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, покращити мікроциркуляцію крові в нирках і таким чином зменшити ризик розвитку хронічних хвороб нирок.

Для того, щоб організм в цілому і нирки зокрема працювали в нормальному режимі, не потрібно багато часу чи надзусиль. Навіть легкі пішохідні прогулянки в межах 45 хв також принесуть користь. Ранкові зарядки та заняття спортом є важливими у профілактиці, однак норма фізичної активності завжди є індивідуальною.

Фізична активність необхідна людині для підтримки тонусу і нормального функціонування всіх внутрішніх органів. Так, регулярні вправи допоможуть уникнути застою крові в органах малого таза, затримки сечі в організмі, запалень сечовидільної системи.

Фізична активність — це також профілактика слабкої активності кишківника та поганого травлення, застою жовчі та утворення конкрементів («каміння»), запальних захворювань репродуктивної системи у чоловіків і жінок.

Дотримуйтеся правил здорового харчування та підтримуйте вагу в нормі

Збалансоване харчування та підтримка ваги у нормі – це одна з головних умов профілактики діабету, серцево-судинних захворювань та хронічних хвороб нирок.

Щоб нирки довго зберігали працездатність, їх не можна перевантажувати, змушувати працювати в «аварійному» режимі. Для цього передусім треба переглянути звичний раціон і спосіб харчування. Найпростіша профілактика хвороб нирок полягає в тому, що їжа повинна рівномірно надходити в організм, не перевантажуючи травну систему та нирки, не містити критичної кількості подразних речовин — солі та прянощів.

Фахівці рекомендують споживати не більше чайної ложки солі в день (5-6 г).

Пийте достатньо води

Щоб нирки працювали як слід, потрібно пити достатньо води. Добова норма споживання рідини для кожної людини залежить від багатьох факторів: статі, фізичного навантаження, клімату, загального стану здоров'я тощо.

Доросла людина з вагою 70-75 кг у середньому потребує 2 800 – 3 000 мл рідини (включаючи усі рідкі страви, напої тощо), однак орієнтуватись варто на відчуття спраги.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, вода, кава та чай повинні бути основним джерелом рідини, а кількість калорійних напоїв, включаючи солодкі газовані, соки та соковмісні напої, варто суттєво обмежити. Про алкоголь навіть не йдеться - безпечної для здоров’я дози не існує.

Профілактика ниркових захворювань у дорослих і дітей обов'язково повинна містити надходження в організм достатньої кількості чистої питної води — не мінеральної або солодкої газованої води.

Рідина використовується нирками як розчинник для накопичених в тканинах продуктів розпаду і формування сечі. Пити треба регулярно, рівними порціями впродовж всього дня.

Відмовтесь від куріння

Куріння є однією із причин зменшення кров'яного потоку до деяких частин нирки. Коли менша кількість крові постачається до нирок, цей орган починає гірше функціонувати.

Крім того, куріння підвищує ризик раку нирок. Чим довше та частіше ви курите — тим вищий ризик. Небезпечні не тільки сигарети, а й сигари та люльки. Пасивні курці також потрапляють в зону ризику.

З першого дня відмови від сигарет ваш організм почне відновлюватися — ризики зменшуватимуться.

Не займайтесь самолікуванням

Раннє виявлення ниркової недостатності має вирішальне значення, оскільки це дозволяє розпочати лікування до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки та ускладнення. Не ігноруйте профілактичні огляди, особливо, коли належите до групи ризику хвороб нирок.

Водночас не займайтесь самолікуванням. Це стосується не лише лікування хвороби нирок. Більшість безрецептурних лікарських засобів, а особливо нестероїдні протизапальні препарати (наприклад, ібупрофен), часто викликають порушення функції нирок та відповідні захворювання.

Контролюйте артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск є однією із найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок. Ще не безпечніше, коли високий тиск виникає на фоні інших факторів ризику (діабету, серцево-судинних захворювань, високого рівня холестерину). У комплексі ці чинники можуть викликати серйозні порушення функцій нирок. Якщо ви належите до групи ризику, регулярно проходьте обстеження для перевірки функцій нирок.

Знайти медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за Програмою медичних гарантій, можна на сайті НСЗУ та за номером контакт-центру 16-77.

Щоб з’ясувати, чи є у закладі потрібні фахівці та обладнання, радимо зателефонувати безпосередньо у лікарню.