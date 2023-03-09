Кременчуччина на колінах попрощалася з військовим Олександром Великоіваненком

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 267

8 березня у Семенівці Кременчуцького району попрощалися з військовим Олександром Великоіваненком. Захисник України загинув 2 березня 2023 року біля Кремінної Луганської області. До останнього подиху військовослужбовець був вірний військовій присязі. У чоловіка залишилися дружина та син.

Народився Олександр Миколайович Великоівненко 16 серпня 1983 року у селищі Семенівка. Закінчив Семенівську загальноосвітню школу №2. Строкову службу проходив у 95 десантно-штурмовій бригаді на Житомирщині.

Після служби у лавах Збройних сил України декілька років обіймав посаду слюсаря на підприємстві «Сільгосптехніка», а потім на Веселоподільському цукрозаводі, де довгий час також працювали мама Людмила Іванівна і тато Микола Дмитрович.

Життя тривало, Олександр сумлінно трудився, невдовзі одружився, народився синочок Денис. До початку повномасштабного вторгнення працював на Глобинському м’ясокомбінаті оператором виробництва.

У грудні 2022 року був мобілізований до лав Збройних Сил України. Був стрільцем-снайпером десантно-штурмового батальйону ВЧ А0281. Вірно служив Батьківщині, відчайдушно та сміливо обороняючи її на найнебезпечніших рубежах…