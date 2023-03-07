З Луганщини на щиті повертається військовий з Кременчуччини Олександр Великоіваненко

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 526

2 березня загинув військовий з Семенівської громади Кременчуцького району Олександр Великоіваненко. Захисник України отримав поранення, несумісні з життям, біля Кремінної Луганської області.

— Війна забрала життя мужнього сина України, нашого земляка, солдата Олександра Великоіваненка, 1983 року народження. Стрілець-снайпер десантно-штурмового батальйону військової частини А0281, мобілізований у грудні 2022 року, загинув 2 березня 2023 року біля Кремінної Луганської області, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок. Вічна пам'ять Герою, вічна слава подвигу солдата, що відчайдушно боронив рідну землю. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого... — йдеться у повідомленні відділу культури та дозвілля Семенівської селищної ради.

Про час прощання з Героєм повідомлять пізніше.