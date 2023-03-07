«Полтаватеплоенерго» судитиметься з владою Кременчука, а місцеве «Теплоенерго» — з «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 300

Сьогодні, 7 березня, у Полтавському окружному адміністративному суді має відбутися підготовче судове засідання за позовом ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» до виконкому Кременчуцької міськради про визнання протиправними та нечинними пункт 3 та пункт 7 рішення №1976 від 27.12.2022 (справа № 44/01213/23).

Мова йде про рішення щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів, що надаються комунальним підприємством «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради. Зокрема, п. 3 рішення встановлена структура тарифів на транспортування теплоенергії КП «Теплоенерго» для полтавського комунального підприємства в розмірі 309,42 гривні за Гігакалорію. Пункт 7 рішення, який вимагають скасувати, стосується встановлених тарифів на транспортування теплової енергії КП «Теплоенерго» для «Полтаватеплоенерго», введених у дію з початку опалювального сезону 2022-2023 року до 30 вересня 2023 року.

Водночас відомо, що в провадженні господарського суду Полтавської області перебуває справа №917/227/23 за позовом Кременчуцького КП «Теплоенерго» до Полтавського «Полтаватеплоенерго».

Так, Кременчуцька міськрада хоче стягнути з «Полтаватеплоенерго» 19,1 млн гривень за послуги з транспортування теплової енергії та фінансових санкцій. Попереднє судове засідання призначено на 15.03.2023.

Нагадаємо, «тарифну історію» Кременчук та Полтава не можуть розв’язати від початку опалювального сезону, коли на лівобережжя Кременчука тепло стало постачати полтавське комунальне підприємство. Такий вихід знайшли після того, як російське військо зруйнувало Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала тепло раніше. Після листувань, дискусій та закликів влади Кременчука знизити тарифи для лівобережжя Кременчука, обласна рада запропонувала нашому місту взяти відповідальність за постачання тепла на себе — шляхом взяття в оренду структурного підрозділу ТЕЦ, який нині перебуває на балансі КП «Полтаватеплоенерго».

«Виклик», схоже, у Кременчуці прийняли. Проте не на умовах оренди, як пропонує область, а шляхом передачі підрозділу ТЕЦ у власність міста і тільки — після опалювального сезону. Крім того, влада міста не відступає, і намагається таки добитись скасування діючих тарифів полтавського КП. Щоправда, поки що — безуспішно.

Глухий кут: у Кременчуці та області не можуть розв'язати «тарифну історію»

Тим часом відомо, що шестеро кременчужан подали позови до суду щодо несправедливих, на їх думку, тарифів на тепло, застосованих ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Обурені рахунками полтавських комунальників кременчуцькі підприємці зібрали понад 1 тисячі підписів під листом до Офісу президента, Генпрокуратури, міністерств, Антимонопольного комітету з вимогою звернути увагу на ситуацію та повернути адекватні та зрозумілі тарифи.





Кременчуцький бізнес проти тарифів «Полтаватеплоенерго»: зібрано понад 1000 підписів