Долар дешевшає, а євро та злотий стабільні: де 7 березня в Кременчуці вигідно міняти валюту

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 176

Гривня продовжує зміцнюватися — найбільш помітно стосовно готівкового долара США. Національний банк сьогодні суттєво підвищив курс національної валюти стосовно євро та польського злотого відповідно на 11 та 2 копійки. Отже, тренд на укріплення національної валюти продовжується.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 — 38,60 грн, а продають по 38,75 — 39,55 грн. У порівняні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 30 копійок (вчора зріс на 20 коп.), а мінімальний курс продажу знизився на 15 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, Укрексімбанку, Індустріалбанку та Аккордбанку, де за нього дають найбільше (38,60 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,75 грн за $1). Хоча, варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара заявлений в Ощадбанку - 39,55 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,50 — 40,80 грн. Продають євро по 41,00 – 41,70 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро не змінився (вчора знизився на 50 копійок), а мінімальний курс продажу підвищився на 10 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Креди Агріколь Банку, де найвищий курс (40,80 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,00 грн). Найдорожче євро продають в Індустріалбанку та Креди Агріколь Банку (41,70 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати й значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 41,20 грн (вчора продавали по 41,15 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,60 грн. А продають злотий по 8,75 – 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі та мінімальний курс продажу злотого не змінились.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,60 грн). А найвищий курс продажу заявили одразу 4 банки (9,00 грн). Втім, польський злотий можна придбати значно дешевше у Полтава-Банку (8,75 грн) — це найнижчий курс продажу у Кременчуці.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 11 копійок, а злотий — на 2 копійки.

Курс валют НБУ на 6 .0 3 .2023 року: