Частина Кременчука залишилася без електропостачання (додано)

Кременчук частково знеструмлений. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, виникла аварійна ситуація на високовольтній лінії електропередач.
Без електрики — нагірна частина Кременчука до мікрорайону Молодіжного, а також 1, 2 та 3 Занасипи.
Водночас у центрі проводять планові роботи, тому світла немає в окремих кварталах.
Енергетики працюють над усуненням аварії, станом на 9.49 вже почали відновлювати електропостачання в районі вулиць Пугачова та Миру.
Також відомо, що без світла - і Горішні Плавні.
- повідомили у міській раді.
Додано:
Через аварійне відключення світла у Кременчуці подекуди є перебої з водопостачанням.
Аварійні бригади енергетиків працюють.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер