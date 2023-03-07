Частина Кременчука залишилася без електропостачання (додано)

Сьогодні, 09:52 Переглядів: 959

Кременчук частково знеструмлений. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, виникла аварійна ситуація на високовольтній лінії електропередач.

Без електрики — нагірна частина Кременчука до мікрорайону Молодіжного, а також 1, 2 та 3 Занасипи.

Водночас у центрі проводять планові роботи, тому світла немає в окремих кварталах.

Енергетики працюють над усуненням аварії, станом на 9.49 вже почали відновлювати електропостачання в районі вулиць Пугачова та Миру.

Також відомо, що без світла - і Горішні Плавні.

«У зв'язку з аварійним відключенням електричної підстанції 330 кВт місто без напруги. Бригади працюють»,

- повідомили у міській раді.

Додано:

Через аварійне відключення світла у Кременчуці подекуди є перебої з водопостачанням.

Аварійні бригади енергетиків працюють.