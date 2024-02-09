Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:00 Переглядів: 137

Вихідними, кременчужанам прогнозують похмуру погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 10 лютого, вдень очікується +2°C. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вітер буде південно-східного напрямку. Вранці очікується сніг, а вдень розпочнеться дощ, який ввечері литиме ще сильніше.

Наступного дня, 11 лютого, вдень стовпчики термометрів покажуть +3…+4°C. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вітер буде південно-східного напрямку. Опадів не очікується.