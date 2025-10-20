На Полтавщині зафіксували два летальні випадки від COVID-19

На Полтавщині за минулий тиждень зареєстрували два летальні випадки від ускладнень COVID-19. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Усього на Полтавщині за минулий тиждень, з 13 по 19 жовтня, на гострі респіраторні інфекції, включно з коронавірусом, захворіло 6 856 людей — це на 3% менше, ніж тижнем раніше. Підтверджено 167 випадків COVID-19, що становить 2,4% від загальної кількості хворих.
Найбільше хворіють діти — 63% від усіх випадків (4 309 осіб). За тиждень госпіталізували 142 пацієнти (приблизно 2% від усіх хворих), що в межах звичайного рівня для області.
Найвищі показники захворюваності зафіксували у таких громадах:
Нехворощанська;
Новогалещинська;
Новоселівська;
Хорольська;
Глобинська;
Машівська;
Сенчанська.
Загальний рівень захворюваності в області — 499,9 на 100 тисяч населення, що нижче епідемічного порогу.
Нагадаємо, за минулий тиждень у Кременчуці зареєстрували майже тисячу випадків ГРВІ, з них 13 — COVID-19.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.