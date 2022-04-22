Україна хоче повноцінно вступити в ЄС у 2024 році

Сьогодні, 06:29 Переглядів: 153

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко вважає, що Україна має повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році. Про це вона написала у колонці для «УП».

- Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи, - пише міністерка.

Вона додала, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу вже у 2024 році.

Також, за словами Свириденко, Україні важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури за 24 місяці.

Крім того, українська сторона буде наполягати на тому, щоб РФ заплатила за всі руйнування, які спричинила.

- Порушення норм міжнародного права з боку РФ є настільки значущими, що заморожені активи мають бути конфісковані. Ми працюємо над тим, аби держави, які заморозили активи РФ, також зняли імунітети, які ще захищають ці активи, і спрямовували ці кошти на відновлення України.

Також в Україні пропонують впровадити спеціальне імпортне мито на всі товари та послуги з РФ для тих економік, які з різних причин не готові впровадити цілковите ембарго.