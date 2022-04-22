Українцям, які виїхали за кордон без документів, оформлять безкоштовну посвідку

Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів. Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter.
- Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, - розповів міністр.
Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії.
- Інші рішення теж готуємо, - додав міністр без уточнення деталей.
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