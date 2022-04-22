Українцям, які виїхали за кордон без документів, оформлять безкоштовну посвідку

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 69

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів. Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter.

- Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, - розповів міністр.

Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії.

- Інші рішення теж готуємо, - додав міністр без уточнення деталей.