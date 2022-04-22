Ситуація на Херсонщині та Миколаївщині напружена - орки намагаються прорватися

Сьогодні, 05:01 Переглядів: 389

Ситуація у Херсонській та Миколаївський областях на півдні України залишається стабільно напруженою. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

- Противник продовжує вишукувати способи просунутися на захід від зайнятих оборонних рубежів. Нашими підрозділами відбито дві атаки противника при спробі просунутися до адмінкордону з Миколаївською областю. у ході боїв противник зазнав втрат та відступив, - йдеться у повідомленні.

Загальні втрати ворога: 51 окупант та 14 одиниць ворожої техніки.

За даними оперативного командування, загарбники залишилися без чергового танка Т-72 та без ще однієї реактивної системи залпового вогню. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи протягом дня вразили 15 цілей противника.

Також наголошується, що запланований сьогодні «зелений коридор» з окупованих сіл Херсонської області в Дніпропетровську область не спрацював. Окупанти не дотримали домовленості, не припинили обстріли та затримали евакуаційну колону на блокпоста. Машини були змушені повернутися і не змогли вивезти людей з окупованих сіл Херсона.

А в Одеській області нейтралізували центр проросійського громадського об'єднання, який мав на меті розхитування ситуації на півдні. Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати і агітувати за організацію сепаратистських мітингів.