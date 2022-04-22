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Чистий четвер: за добу ЗСУ збили 15 повітряних цілей окупантів

Сьогодні, 04:02 Переглядів: 86

 

Дев'ять із них – безпілотники

За минулу добу ЗСУ уразили 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

- Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил. Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, за Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.

- Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці. Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття «Алігатора» – вертольота Ка-52 рашистів. Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ, - поінформувало Командування.

Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:

  • 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
  • 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);
  • 9 БпЛА ОТР («Орлан-10»).

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна ППО літак вертолет
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