На півдні та сході України окупанти накопичують сили – Зеленський

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 34

На півдні та сході України російські окупанти накопичують сили. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

- На півдні та сході нашої держави окупанти продовжують робити все, щоб були підстави для них говорити хоча б про якісь перемоги. Вони накопичують сили, заганяють на нашу землю нові батальйонні тактичні групи. Намагаються навіть розпочати так звану мобілізацію в окупованих районах України. Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминуче. Час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі. В тому числі – з Маріуполя. Міста, яке продовжує спротив Росії. Попри усе, що про це кажуть окупанти, – сказав президент.

Він закликав жителів південних районів України – в Херсонській та Запорізькій областях – дуже уважно ставитись до того, яку інформацію вони про себе дають загарбникам.

- І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Не для того, щоб просто переписати людей, які живуть на певній території, як вони кажуть. Ні. І не для того, щоб дати вам якусь гуманітарну допомогу. Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий референдум, якщо надійде команда з Москви реально влаштувати таку виставу. І це – реальність. Будьте обережні. Хочу одразу сказати – жодні ХНР не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів Громадянської війни після 1917 року. Тож, краще зараз – шукайте мир, – наголосив Зеленський.