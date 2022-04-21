На Запоріжжі збили ворожий гелікоптер «Алігатор» - найновішу зброю рашистів

У Запорізькій області підрозділ ППО Національної гвардії знищив ворожий гелікоптер. Як повідомляється на сторінці Нацгвардії, це гелікоптер К-52 «Алігатор» - одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога.
Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
Нагадаємо, вчора строковик Національної гвардії збив ворожий безпілотний літальний апарат, використавши лише свою штатну зброю АК-74.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер