На Запоріжжі збили ворожий гелікоптер «Алігатор» - найновішу зброю рашистів

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 81

У Запорізькій області підрозділ ППО Національної гвардії знищив ворожий гелікоптер. Як повідомляється на сторінці Нацгвардії, це гелікоптер К-52 «Алігатор» - одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога.

Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

Нагадаємо, вчора строковик Національної гвардії збив ворожий безпілотний літальний апарат, використавши лише свою штатну зброю АК-74.