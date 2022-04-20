На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова

Сьогодні, 00:29 Переглядів: 94

Строковик Національної гвардії збив ворожий безпілотний літальний апарат, використавши лише свою штатну зброю АК-74. Про це повідомила пресслуба Національної гвардії України.

- Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому він уже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов донизу, а далі я почув вибух! - розповідає гвардієць на псевдо Клапан.

У Нацгвардії кажуть - за характеристиками, збитий БпЛА міг передавати відео на відстань до 120 км.