Дев'ятий рік війни з росією: 56-й день повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 00:00 Переглядів: 82

24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом 55 діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.29 На Луганщині строковик Національної гвардії збив ворожий безпілотний літальний апарат, використавши лише свою штатну зброю АК-74.



1.01 50 постраждалих від російсько-української війни цивільних осіб прибули на лікування до Кременчука. Загалом у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 69 таких осіб.

2.03 Бердянськ Запорізької області перебуває під російською окупацією вже понад 50 днів. За цей час місто пережило дефіцит товарів, опинилося в інформаційній блокаді, через агресію військових РФ, переслідування та тортури затриманих активістів у місті перестали проводити проукраїнські мітинги, а з адміністративних будівель міста зняли українські прапори та герб.

Як живе місто-побратим Кременчука.

2.37 У Полтаві біля Свято-Успенського Кафедрального Собору попрощалися з військовослужбовцями, які героїчно загинули у боротьбі з російськими загарбниками: Дмитром Карасьовим, Валентином Москівцем, Андрієм Кривенком та Владиславом Пугачем.