російська армія демонструвала «стійкість», тікаючи з награбованим з-під Києва – Кислиця в ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Радбезу ООН про «героїзм» і «стійкість» російської армії, яка тікала з награбованим з-під Києва від українських військ.
Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, Кислиця нагадав, що в понеділок путін удостоїв 64-у мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Як аргумент путін послався на так званий «масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність» солдатів цієї бригади, сказав постпред.
Він розповів, що саме цей підрозділ «згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ» і місяць перебував у Бучі, влаштувавши терор проти цивільного населення.
За його словами, російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер