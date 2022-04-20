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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

російська армія демонструвала «стійкість», тікаючи з награбованим з-під Києва – Кислиця в ООН

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 97

 

Героїчно крали труси та пралки

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Радбезу ООН про «героїзм» і «стійкість» російської армії, яка тікала з награбованим з-під Києва від українських військ.
Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, Кислиця нагадав, що в понеділок путін удостоїв 64-у мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Як аргумент путін послався на так званий «масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність» солдатів цієї бригади, сказав постпред.

Він розповів, що саме цей підрозділ «згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ» і місяць перебував у Бучі, влаштувавши терор проти цивільного населення.

- Військові цієї бригади, багато з яких уже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства у Бучі. Такою є російська інтерпретація героїзму та мужності - убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ, - зазначив Кислиця.

За його словами, російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.

- росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами, - сказав постпред.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна мародери ООН
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