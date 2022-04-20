Хороший хлопчик: «росгвардійський» пес «перейшов» на сторону України

Сьогодні, 06:29 Переглядів: 275

У Миколаївській області службового пса окупантів, який вижив під час бою, забрали українські військові. Про це повідомляють у 123-ій окремій бригаді територіальної оборони.

- Наші підрозділи вщент розтрощили ординську колону. Росгвардійський пес з нашийником з триколором та двоголовою куркою якимось дивом залишився живим і, оглянувши те, що залишилося від його колишнього боса, помандрував до села, - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці передали Колбіна військовим. Тепер він проходить службу в кінологічному підрозділі однієї з частин Миколаєва.

- Слово «паляниця» говорить без акценту, проходить переатестацію, в нього новий нашийник з гарно вписаним в Тризуб словом «Воля». Він вже готовий захищати Україну від московських загарбників, - відзначили у бригаді.