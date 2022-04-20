У США натякнули, що Україні вже допомогли з авіацією

Україна отримала допомогу від інших країн для збільшення свого повітряного флоту
Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власного повітряного флоту. Про це заявив речник американського Міноборони Джон Кірбі на брифінгу у вівторок, повідомив «Голос Америки».
Він додав, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити недіючі літаки.
Речник Пентагону не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться, але додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер