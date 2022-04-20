У США натякнули, що Україні вже допомогли з авіацією

Сьогодні, 06:03 Переглядів: 500

Україна отримала допомогу від інших країн для збільшення свого повітряного флоту

Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власного повітряного флоту. Про це заявив речник американського Міноборони Джон Кірбі на брифінгу у вівторок, повідомив «Голос Америки» .

- Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково, - сказав Кірбі.

Він додав, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити недіючі літаки.

- Українці отримали додаткові платформи та деталі, щоб допомогти підняти більше літаків у повітря, - додав Кірбі.

Речник Пентагону не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться, але додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.