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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Наче майже вся Полтава: 1929 будинків зруйновано у Харкові

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 263

 

Інтенсивність та географія обстрілів трохи більша, ніж у попередні дні

У Харкові внаслідок обстрілів РФ зруйновані 1929 будинків, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, останніми днями інтенсивність обстрілів Харкова збільшилася.

- З 8 000 багатоповерхівок 1929 на сьогодні зруйновані, - сказав Терехов. - Ворог не припиняє обстрілів. Інтенсивність та географія трохи більша, ніж у попередні дні. Якщо раніше це була межа окружної дороги, куди ворог постійно бив, палив з усіх видів зброї, то сьогодні географія трохи інша. Починаючи з неділі, маємо прильоти у центр, Немишлянський район, Салтівку. Хаотична стрільба. 

За даними полтавської групи Фонтан, для порівння у Полтаві всього 2 000 багатоквартирних будинків.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Харків обстріл
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