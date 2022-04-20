Наче майже вся Полтава: 1929 будинків зруйновано у Харкові

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 263

Інтенсивність та географія обстрілів трохи більша, ніж у попередні дні

У Харкові внаслідок обстрілів РФ зруйновані 1929 будинків, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, останніми днями інтенсивність обстрілів Харкова збільшилася.

- З 8 000 багатоповерхівок 1929 на сьогодні зруйновані, - сказав Терехов. - Ворог не припиняє обстрілів. Інтенсивність та географія трохи більша, ніж у попередні дні. Якщо раніше це була межа окружної дороги, куди ворог постійно бив, палив з усіх видів зброї, то сьогодні географія трохи інша. Починаючи з неділі, маємо прильоти у центр, Немишлянський район, Салтівку. Хаотична стрільба.

За даними полтавської групи Фонтан, для порівння у Полтаві всього 2 000 багатоквартирних будинків.