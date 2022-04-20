«Підчищали, щоб фашисти…»: як голова Макарівської ОТГ став на захист міста

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 245

Вадим Токар - голова Макарівської ОТГ/Київщина. Цивільний до війни, юрист. Після нападу росії очолив тероборону і взяв до рук зброю.

Три доби тероборонці Макарова стримували росіян. Макарів рашисти не змогли взяти.

Наші хлопці ціною життів змогли втримати фронт до підходу ЗСУ. Разом з громадою бився Вадим Токар, а ще займався евакуацією жителів та провозив продукти.

Рашисти чинили терор та злочини, спалювали місто та гвалтували жінок. Але не зламали Макарівську громаду.

Макарів - це Україна, був, є і завжди буде. Детальніше у сюжеті Центрального громадського телебачення.