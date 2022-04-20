Особливо крупний улов: на Полтавщині браконьєр зловив риби на 100 тисяч грн

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 94

Поліція вилучила у 40-річного місцевого жителя надувний човен, близько 100 метрів рибацьких сіток та незаконний улов

На території Миргородщини під час профілактичного рейду річкою Хорол дільничні інспектори поліції Миргородського райвідділу разом з працівником екологічної інспекції та представниками міської телестудії викрили браконьєра з особливо крупним уловом.

Слідчо-оперативна група під час документування правопорушення вилучила у 40-річного місцевого жителя надувний човен, близько 100 метрів рибацьких сіток та незаконний улов. Серед свіжовиловленої риби, зокрема, в’язь, що занесений до Червоної книги України. За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума збитків, завданих державі, складає більше ніж 100 тисяч гривень.

Дізнавачі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми, до трьох років обмеження волі.