Через важкі втрати орки вивели з Харківщини батальйонну тактичну групу 237 танкового полку

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Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до лікарні міста Новоайдар доправили близько 130 поранених військовослужбовців противника

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 20 квітня. Розпочалася 56 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах в Україні з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки білорусь.

Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій немає. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста. На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівки, Дібрівного. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із безпілотних літальних апаратів «Орлан-10».

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти обстрілюють передові позиції наших військ та шукають слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення. Бойові ді йдуть в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.

Противник намагається здійснювати наступ, щоб просунутися вглиб Попасної. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доправили близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу «Азовсталь».

Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області) через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили десять атак російських окупантів, знищили дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразило дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!