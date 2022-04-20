У соцмережі фейсбук шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 154

У соцмережі фейсбук шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у соціальній мережі фейсбук виявила шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу «Україна 24».

На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням, та отримати «грошову допомогу від країн ЄС». Надалі користувач повинен буде надати персональні дані та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки скомпрометуються.

Як захиститися: