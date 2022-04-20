Новини з кіберфронту: заблокували близько 2000 ворожих ресурсів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 77

На сьогоднішній день кіберполіція заблокувала близько 2000 ворожих ресурсів із загальною аудиторією в понад 17 мільйонів користувачів. Про успіхи боротьби на кіберфронті розповів керівник Нацполіції Ігор Клименко.

Допомогли кіберполіції у блокуванні небайдужі користувачі тематичних телеграм-каналів StopRussiaChannel та StopRussia. До них вже приєдналися понад 170 000 активістів, які надіслали майже 4 мільйони скарг на різні інформаційні ресурси російських окупантів.

Працює ще один чат-бот для громадян – «Народний месник». Сюди надсилають інформацію про пересування ворожої техніки, російських військових та їх поплічників, виявлених мародерів або ж знайдені нерозірвані боєприпаси. Всього отримали понад 47 000 повідомлень, серед яких було чимало корисних даних.

Кожен інтернет-користувач нині може стати частиною кібервійська. Долучайтесь до боротьби із російськими окупантами та антиукраїнською пропагандою.

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