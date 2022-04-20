Чому деякі кременчужани сьогодні сидять без гарячої та холодної води

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 550

У Кременчуці 20 квітня деякі споживачі залишилися без гарячої та холодної води.

«Кременчукводоканал» повідомляє, що з 9.45 через терміновий ремонт засувки Д-200 мм на вул. Арсенальній, 2 відсутнє холодне водопостачання у споживачів за адресами:

вул. Арсенальна, 2, 5, 7;

пров. Героїв Бреста, 29-40 (парні);

просп. Свободи, 28-54 (парні).

А з 9.45 через порив мережі холодного водопостачання Д-200 на вул. Коцюбинського, 2 немає холодної води у будинках за адресами:

вул. Коцюбинського, 2;

вул. Перемоги, 11.

За повідомленням «Теплоенерго», о 9.37 через необхідність замінити ділянку трубопроводу гарячого водопостачання перекрили гарячу воду на вул. Велика набережна, 5.