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Кременчук, Споживач

Чому деякі кременчужани сьогодні сидять без гарячої та холодної води

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 550

 

Причини – ремонти та порив

У Кременчуці 20 квітня деякі споживачі залишилися без гарячої та холодної води.

«Кременчукводоканал» повідомляє, що з 9.45 через терміновий ремонт засувки Д-200 мм на вул. Арсенальній, 2 відсутнє холодне водопостачання у споживачів за адресами:

  • вул. Арсенальна, 2, 5, 7;
  • пров. Героїв Бреста, 29-40 (парні);
  • просп. Свободи, 28-54 (парні).

А з 9.45 через порив мережі холодного водопостачання Д-200 на вул. Коцюбинського, 2 немає холодної води у будинках за адресами:

  • вул. Коцюбинського, 2;
  • вул. Перемоги, 11. 

За повідомленням «Теплоенерго», о 9.37 через необхідність замінити ділянку трубопроводу гарячого водопостачання перекрили гарячу воду на вул. Велика набережна, 5.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vsim.ua

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Теги: отключение воды відключення води порив ремонт
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