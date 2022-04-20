Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Споживач

Які продуктові набори дають переселенцям у Кременчуці та як отримати

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 415

 

На сьогоднішній день продукти видають один раз у два тижні

За даними мерії, станом на ранок 20 квітня у Кременчуці офіційно зареєстровані у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання 15106 українців з територій, де відбуваються бойові дії. Кожен із них має право отримати гуманітарну допомогу, у тому числі продукти харчування.

Наразі у Кременчуці видають три продуктові набори:

  • набір №1 (для однієї особи) – вода 1.5 л, молоко 1 л, чай, консерва рибна 170 г, консерва овочева 400 г, консерва м'ясна 429 г, тушонка м'ясна 460 г, томатна паста 200 г, макарони 500 г, хліб, сухий сніданок;
  • набір №2 (для сім’ї з двох осіб) – вода 1.5 л, молоко 1 л, чай, консерва рибна 170 г, консерва овочева 400 г, консерва м'ясна 429 г, тушонка м'ясна 460 г, томатна паста 200 г, макарони 500 г, рис 400 г, джем 700 г, хліб, сухий сніданок;
  • набір №3 (для сімей з дітьми) – вода 1.5 л, молоко 1 л, чай, консерва рибна 170 г, консерва овочева 400 г, консерва м'ясна 429 г, тушонка м'ясна 460 г, томатна паста 200 г, макарони 2 шт. по 500 г, рис 1 кг, джем 700 г, джем 290 г, сок 2 шт. по 200 мл, 2 батончика, хліб, сухий сніданок, лаваш для піци.

На сьогоднішній день такі продуктові набори видають зареєстрованим у Кременчуцькій громаді переселенцям один раз у два тижні.  

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» за номером 0 800 33 22 21.

0
Автор: Катерина Турубара

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: продукти переселенці допомога

Ви як переселенець отримували такий набір?

Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх