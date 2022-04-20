Які продуктові набори дають переселенцям у Кременчуці та як отримати

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 415

На сьогоднішній день продукти видають один раз у два тижні

За даними мерії, станом на ранок 20 квітня у Кременчуці офіційно зареєстровані у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання 15106 українців з територій, де відбуваються бойові дії. Кожен із них має право отримати гуманітарну допомогу, у тому числі продукти харчування.

Наразі у Кременчуці видають три продуктові набори:

набір №1 (для однієї особи) – вода 1.5 л, молоко 1 л, чай, консерва рибна 170 г, консерва овочева 400 г, консерва м'ясна 429 г, тушонка м'ясна 460 г, томатна паста 200 г, макарони 500 г, хліб, сухий сніданок;

(для однієї особи) – вода 1.5 л, молоко 1 л, чай, консерва рибна 170 г, консерва овочева 400 г, консерва м'ясна 429 г, тушонка м'ясна 460 г, томатна паста 200 г, макарони 500 г, хліб, сухий сніданок; набір №2 (для сім’ї з двох осіб) – вода 1.5 л, молоко 1 л, чай, консерва рибна 170 г, консерва овочева 400 г, консерва м'ясна 429 г, тушонка м'ясна 460 г, томатна паста 200 г, макарони 500 г, рис 400 г, джем 700 г, хліб, сухий сніданок;

(для сім’ї з двох осіб) – вода 1.5 л, молоко 1 л, чай, консерва рибна 170 г, консерва овочева 400 г, консерва м'ясна 429 г, тушонка м'ясна 460 г, томатна паста 200 г, макарони 500 г, рис 400 г, джем 700 г, хліб, сухий сніданок; набір №3 (для сімей з дітьми) – вода 1.5 л, молоко 1 л, чай, консерва рибна 170 г, консерва овочева 400 г, консерва м'ясна 429 г, тушонка м'ясна 460 г, томатна паста 200 г, макарони 2 шт. по 500 г, рис 1 кг, джем 700 г, джем 290 г, сок 2 шт. по 200 мл, 2 батончика, хліб, сухий сніданок, лаваш для піци.

На сьогоднішній день такі продуктові набори видають зареєстрованим у Кременчуцькій громаді переселенцям один раз у два тижні.

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» за номером 0 800 33 22 21.