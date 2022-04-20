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Про ситуацію на кордонах Полтавської області та стан громадського порядку на Кременчуччині

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 397

 

Кременчужанка після сварки з чоловіком подзвонила у поліцію і набрехала, що він знущається над дітьми

Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж у районі за минулу добу не зафіксували. Про це начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив під час ранкового брифінгу.

За його словами, ситуація у Кременчуцькому районі залишається контрольованою та відносно спокійною.

За минулу добу поліція зареєструвала 13 викликів через порушення громадського порядку особами у нетверезому стані. Серйозних правопорушень вони не скоювали, отже з любителями випити та показати себе у громадських місцях правоохоронці провели лише профілактичні бесіди.

- Поліція переходить до більш жорстких заходів реагування на порушення громадського порядку, що скоєнні у нетверезому стані, та порушення правил дорожнього руху. З початку війни з такими правопорушниками поліцейські обмежувались переважно профілактичними бесідами та попередженнями. Відтепер усіх будуть притягати до адміністративної відповідальності згідно норм чинного законодавства, тобто штрафувати, - пояснив Олег Лєднік.

За минулу добу у районі затриманий лише один п’яний за кермом – у Глобиному. Щодо нього патрульна поліція склала адмінпротокол за ст. 130 КУпАП, а його автівку поставила на штрафмайданчик. Нагадаємо, що окрім сплати великого за розміром штрафу автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

Олег Лєднік розповів про один випадок, який може стати уроком для багатьох нерозсудливих любителів алкоголю. Одна кременчужанка, що була напідпитку, через образу на чоловіка викликала поліцію, повідомивши, що той нібито знущається над дітьми. Поліцейські на місці з’ясували, що такого насправді не було. Жінку притягнули до адмінвідповідальності за ст. 183 КУпАП «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб». Щоправда, покарання за таке правопорушення скоріше символічне – від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто не більше 119 грн. Та все ж бажання викликати поліцію після сварки з чоловіком у людини може й відпаде.

З нагоди «Дня вдячності волонтерам» Олег Лєднік привітав усіх, хто у такий важкий для України час займається волонтерською діяльністю, та подякував їм за їхню самовіддану роботу, величезну допомогу та підняття бойового духу наших ЗСУ.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна Кременчуцький район нетверезий водій волонтери
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