Небайдужі кременчужани допомогли поліції повернути додому 83-річну бабусю

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 49

Сьогодні, 20 квітня, до поліції надійшов виклик від небайдужих громадян про те, що на місцевій зупинці блукає розгублена бабуся. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

На місце події прибули копи та з'ясували, що 83-річна жінка загубилася й не пам'ятає, де проживає. За допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку змогла надати старенька, інспектори встановили місце її проживання.

Охоронці порядку відвезли бабусю додому та передали рідним.

Поліція дякує усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.