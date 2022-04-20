На Полтавщині 17-річна дівчина пішла з дому і опинилася... на Закарпатті

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А у Полтаві іншу 13-річну дівчину знайшли на вокзалі через два дні, як вона пішла з дому

16 квітня о 1.00 до відділення №1 (м. Пирятин) Лубенського райвідділу поліції Полтавщини звернулася 50-річна мешканка Пирятинської тергромади. Жінка повідомила, що 15 квітня близько 12.30 її 17-річна донька пішла з дому та не повернулась.

Отримавши інформацію про зникнення неповнолітньої, на її пошуки задіяли максимальну кількість поліцейських Лубенщини. Вони встановили, що дівчина знаходиться у свого знайомого в місті Мукачево Закарпатської області.

Завдяки швидкому реагуванню працівників карного розшуку Мукачівського районного управління поліції неповнолітню виявили 16 квітня близько 12.00 на залізничному вокзалі міста. На щастя, з дівчиною все добре. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

18 квітня дитина в супроводі матері повернулася додому. Обставини та причини такої поведінки дівчини з’ясовують ювенальні поліцейські.

Подібний випадок стався у Полтаві. До Полтавського районного управління поліції 19 квітня о 20.00 звернулася за допомогою 36-річна полтавка. Жінка повідомила, що 18 квітня о 12.00 її 13-річна донька пішла з дому та не повернулась. Самостійні пошуки результату не дали. Поліція почала шукати дитину.

20 квітня близько 7.00 працівники ювенальної превенції Полтавського райуправління поліції знайшли дитину на одному із залізничних вокзалів міста та передали рідним.

З дівчиною все добре. Обставини та причини її поведінки з’ясовують ювенальні поліцейські.