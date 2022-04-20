Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кременчуччина прийняла вже понад 32 тисячі переселенців, з них майже 8 тисяч школярів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 118

 

Про це журналістам розповів начальник районної військової адміністрації

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу повідомив, що у Кременчуцькому районі з початку війни зареєстровано 32249 вимушених переселенців.

З них, за даними ОТГ, 7858 дітей охоплені освітнім процесом, тобто дистанційно навчаються у школах. Частина з цих дітей, переважно з тих районів де ведуться активні бойові дії, зареєструвались для онлайн навчання у школах Кременчуцького району. Всього таких школярів 1224, і більшість з них навчаються у школах Кременчука.

За словами Олега Лєдніка, наразі усі вимушені переселенці забезпечені житлом. Щоправда мова йде не про окремі квартири, а про місце, де можна тимчасово проживати.

Щодо гуманітарної допомоги, то її переселенцям надають органи місцевого самоврядування і саме до них треба звертатися за такою допомогою.

- Якщо ж на такі звернення не буде жодної реакції, та ніякої допомоги надаватися не буде, прошу звертатися до районної військової адміністрації – ми будемо брати це питання під свій контроль, - пояснив Олег Лєднік.

Це ж саме стосується і компенсації за комунальні послуги організаціям та підприємствам, які надають тимчасове житло для внутрішніх переселенців.

Начальнику РВА зачитали скаргу від тенісного клубу «Прем’єр», яке переобладнано для проживання переселенців, і якому виставили платежі за комунальні послуги у 80 тисяч грн.

- Такі місця розміщення переселенців потрібно зареєструвати в органах місцевого самоврядування. Тоді виникне право звертатись до мерії за компенсацією комунальних витрат від держави. Орган місцевого самоврядування робить подання на військову адміністрацію, надають відповідну інформацію і ми виплачуємо цю компенсацію. Процедура не надто складна, але її треба дотримуватись, адже це державні кошти, - зауважив Олег Лєднік

Він додав, що з Кременчуцької міської ради жодних документів по компенсації комунальних послуг для місць проживання переселенців до районної військової адміністрації поки не надходило.

На питання щодо реалізації державної програми сприяння волонтерській діяльності  «Шлях» Олег Лєднік повідомив, що ці питання знаходяться у веденні обласної військової адміністрації, і у Кременчуці є волонтери, які нею скористалися.

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна переселенці ВПО Кременчуцький район Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх