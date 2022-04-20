Кременчуччина прийняла вже понад 32 тисячі переселенців, з них майже 8 тисяч школярів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 118

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу повідомив, що у Кременчуцькому районі з початку війни зареєстровано 32249 вимушених переселенців.

З них, за даними ОТГ, 7858 дітей охоплені освітнім процесом, тобто дистанційно навчаються у школах. Частина з цих дітей, переважно з тих районів де ведуться активні бойові дії, зареєструвались для онлайн навчання у школах Кременчуцького району. Всього таких школярів 1224, і більшість з них навчаються у школах Кременчука.

За словами Олега Лєдніка, наразі усі вимушені переселенці забезпечені житлом. Щоправда мова йде не про окремі квартири, а про місце, де можна тимчасово проживати.

Щодо гуманітарної допомоги, то її переселенцям надають органи місцевого самоврядування і саме до них треба звертатися за такою допомогою.

- Якщо ж на такі звернення не буде жодної реакції, та ніякої допомоги надаватися не буде, прошу звертатися до районної військової адміністрації – ми будемо брати це питання під свій контроль, - пояснив Олег Лєднік.

Це ж саме стосується і компенсації за комунальні послуги організаціям та підприємствам, які надають тимчасове житло для внутрішніх переселенців.

Начальнику РВА зачитали скаргу від тенісного клубу «Прем’єр», яке переобладнано для проживання переселенців, і якому виставили платежі за комунальні послуги у 80 тисяч грн.

- Такі місця розміщення переселенців потрібно зареєструвати в органах місцевого самоврядування. Тоді виникне право звертатись до мерії за компенсацією комунальних витрат від держави. Орган місцевого самоврядування робить подання на військову адміністрацію, надають відповідну інформацію і ми виплачуємо цю компенсацію. Процедура не надто складна, але її треба дотримуватись, адже це державні кошти, - зауважив Олег Лєднік

Він додав, що з Кременчуцької міської ради жодних документів по компенсації комунальних послуг для місць проживання переселенців до районної військової адміністрації поки не надходило.

На питання щодо реалізації державної програми сприяння волонтерській діяльності «Шлях» Олег Лєднік повідомив, що ці питання знаходяться у веденні обласної військової адміністрації, і у Кременчуці є волонтери, які нею скористалися.