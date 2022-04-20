ЗСУ звільнили Мар’їнку, а окупанти втратили майже 21 тисячу солдатів, 815 танків та 171 літак

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Про втрати армії рф в Україні станом на 20 квітня повідомив Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 20 квітня становлять 20 900 осіб особового складу, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Інші втрати становлять:

танків – 815;

бойових броньованих машин – 2087;

артилерійських систем – 391;

РСЗВ – 136;

засобів ППО – 67;

літаків – 171;

гелікоптерів – 150;

автомобільної техніки – 1504;

кораблів/катерів – 8;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165;

спеціальної техніки – 27;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

- Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, - ідеться у повідомленні.

Отже, згідно з даними Генштабу, за добу знищено майже 100 окупантів, 13 танків, 24 ББМ, 5 артсистем, 4 РСЗВ, 2 літаки, 7 безпілотників та 9 автомобілів.

Вчора увечері Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові в ході успішного контрнаступу відбили в російських окупантів місто на Донбасі.

- На Донецькому напрямку в районі міста Мар’їнка в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Мар’їнка, невелике містечко районного значення, яке впритул підходить до західних околиць окупованого Донецька.