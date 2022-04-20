ЗСУ звільнили Мар’їнку, а окупанти втратили майже 21 тисячу солдатів, 815 танків та 171 літак

Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 20 квітня становлять 20 900 осіб особового складу, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.
Інші втрати становлять:
танків – 815;
бойових броньованих машин – 2087;
артилерійських систем – 391;
РСЗВ – 136;
засобів ППО – 67;
літаків – 171;
гелікоптерів – 150;
автомобільної техніки – 1504;
кораблів/катерів – 8;
цистерн із ПММ – 76;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165;
спеціальної техніки – 27;
пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Отже, згідно з даними Генштабу, за добу знищено майже 100 окупантів, 13 танків, 24 ББМ, 5 артсистем, 4 РСЗВ, 2 літаки, 7 безпілотників та 9 автомобілів.
Вчора увечері Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові в ході успішного контрнаступу відбили в російських окупантів місто на Донбасі.
Мар’їнка, невелике містечко районного значення, яке впритул підходить до західних околиць окупованого Донецька.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер