«Другий фронт» на Кременчуччині: яровими засіяно вже 31% ріллі – аграрії забезпечені усім

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Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу повідомив, що у Кременчуцькому районі станом на ранок 20 квітня засіяно вже 31% площ ріллі.

- Посівна - це наш другий фронт. Це питання обороноздатності та продовольчої безпеки держави. У нас в районі всього 303 тисячі га ріллі. Вже засіяно 97 тисяч га, або 31% від усієї площі. Посівна триває, аграрії забезпечені всім необхідним для її завершення, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, озимими в районі засіяно понад 70 тисяч га, а яровими засіють близько 222 тисяч га, або 80% від усіх площ.