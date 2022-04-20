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Кременчук, Полтавщина

«Другий фронт» на Кременчуччині: яровими засіяно вже 31% ріллі – аграрії забезпечені усім

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 142

 

Про хід посівної у Кременчуцькому районі

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу повідомив, що у Кременчуцькому районі станом на ранок 20 квітня засіяно вже 31% площ ріллі.

- Посівна - це наш другий фронт. Це питання обороноздатності та продовольчої безпеки держави. У нас в районі всього 303 тисячі га ріллі. Вже засіяно 97 тисяч га, або 31% від усієї площі. Посівна триває, аграрії забезпечені всім необхідним для її завершення, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, озимими в районі засіяно понад 70 тисяч га, а яровими засіють близько 222 тисяч га, або 80% від усіх площ.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна посівна Кременчуцький район адміністрація
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