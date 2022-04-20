На тлі невдач на фронті москва розпочала «чистки» керівників «ЛНР» — українська розвідка

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 294

У так званому «ЛНР» почалися чистки через невдачі на фронті. Їхнього «міністра внутрішніх справ» Ігоря Корнета заарештували співробітниками фсб росії та посадили до слідчого ізолятора у Ростові на Дону.

Про це повідомило Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

Українські розвідники вказують, що арешт «міністра внутрішніх справ ЛНР» викликав незадоволення у силових структурах та політичного керівництва «республіки», які оцінюють цей арешт, як початок змін у силовому блоці квазі-держави.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник намагається звільнити свого подільника з-під арешту та відновити його на посаді.

ГУР Міноборони вважає, що «чистки» в політичному керівництві так званої «ЛНР» свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання діючим керівництвом квазі-республіки в умовах ведення війни з Україною. Його намагаються залякати, щоб швидко налагодити ефективну роботу по мобілізації людського ресурсу для заміщення втрат в підрозділах 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.