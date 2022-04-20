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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На тлі невдач на фронті москва розпочала «чистки» керівників «ЛНР» — українська розвідка

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 294

 

ГУР Міноборони повідомляє про метушню у лігві окупантів

У так званому «ЛНР» почалися чистки через невдачі на фронті. Їхнього «міністра внутрішніх справ» Ігоря Корнета заарештували співробітниками фсб росії та посадили до слідчого ізолятора у Ростові на Дону.

Про це повідомило Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

Українські розвідники вказують, що арешт «міністра внутрішніх справ ЛНР» викликав незадоволення у силових структурах та політичного керівництва «республіки», які оцінюють цей арешт, як початок змін у силовому блоці квазі-держави.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник намагається звільнити свого подільника з-під арешту та відновити його на посаді.

ГУР Міноборони вважає, що «чистки» в політичному керівництві так званої «ЛНР» свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання діючим керівництвом квазі-республіки в умовах ведення війни з Україною. Його намагаються залякати, щоб швидко налагодити ефективну роботу по мобілізації людського ресурсу для заміщення втрат в підрозділах 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

- На фоні невдач на фронті москва розпочала «чистки» керівників «ЛНР»

За отриманою ГУР МО України інформацією, «міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор» Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками фсб росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі фсб в Ростові на Дону.

Арешт «міністра внутрішніх справ ЛНР» викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва «республіки», які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку голови «ЛНР» Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді.

Таким чином, «чистки» в політичному керівництві т. зв. «ЛНР» свідчать про визнання москвою неспроможності виконувати поставлені завдання діючими керівниками «ЛНР» в умовах ведення війни з Україною. За рахунок кадрових змін та залякування керівництва квазіреспубліки, росія намагається в максимально зжаті строки налагодити ефективну роботу по мобілізації людського ресурсу на тимчасово окупованих територіях Луганської області для швидкого заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовження ведення бойових дій проти України, - йдеться в повідомленні ГУР Міноборони України.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти розвідка Міноборони
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