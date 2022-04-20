На Полтавщині з початку квітня браконьєри на воді завдали збитків державі на 1,6 млн грн

У період нересту та в умовах воєнного стану поліція Полтавщини спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем та прокуратурою активно протидіють незаконному вилову риби у водоймах області.
Нагадаємо, що з 1 квітня на водоймах Полтавської області заборонена навігація маломірних суден, окрім військових та поліцейських.
Також, заборонені як промисловий вилов риби, так і любительське та спортивне рибальство. Про це повідомляє Офіційний сайт управління Національної поліції в Полтавській області.
За інформацією Управління Державного агенства меліорації та рибного господарства у Полтавській області, діють такі терміни заборони:
Для любительського та спортивного рибальства:
на Кременчуцькому водосховищі з 11 квітня по 20 червня 2022 року;
на Кам’янському водосховищі з 11 квітня по 20 червня 2022 року;
в корінних водах річок з 11 квітня по 30 травня 2022 року;
в придаткових водах з 11 квітня по 10 липня 2022 року.
Для промислового рибальства:
на Кременчуцькому водосховищі з 16 квітня по 24 червня 2022 року;
на Кам’янському водосховищі з 16 квітня по 24 червня 2022 року;
в корінних водах річок з 16 квітня по 04 червня 2022 року;
в придаткових водах з 16 квітня по 14 липня 2022 року.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ в період нересту риби проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах в межах району діяльності (контролю) Полтавського рибоохоронного патруля.
- Шановні громадяни!
Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та реалізації риби – повідомляйте цю інформацію за номерами:
102 або (0536) 74-03-90 (сектор поліцейської діяльності на воді (м. Кременчук),
+3(8098) 739-26-30 (чергова частина Кременчуцького РУП),
+3(8097) 703-39-18 (чергова частина відділення поліції №2 Кременчуцького РУП)., - звертається до громадян відділ комунікації поліції Полтавської області
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер