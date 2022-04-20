На Полтавщині з початку квітня браконьєри на воді завдали збитків державі на 1,6 млн грн

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 80

У період нересту та в умовах воєнного стану поліція Полтавщини спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем та прокуратурою активно протидіють незаконному вилову риби у водоймах області.

- З початку квітня поточного року за фактами браконьєрства на воді поліція Полтавщини відкрила 32 кримінальних провадження. За попередніми підрахунками, правопорушники завдали державі шкоди на суму близько 1 мільйона 600 тисяч гривень. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії та вирішуються питання щодо повідомлення правопорушникам про підозри. Вилучену рибу передано за призначенням, про що складені відповідні акти. За зібраними матеріалами призначені судово-інженерно-екологічні експертизи, за висновками яких будуть прийняті процесуальні рішення. Закликаємо громадян суворо дотримуватися встановлених правил рибальства, не порушувати закон та берегти довкілля. Наголошую, що правопорушники нестимуть адекватну юридичну відповідальність, у відповідності до закону, з урахуванням воєнного стану, - повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Нагадаємо, що з 1 квітня на водоймах Полтавської області заборонена навігація маломірних суден, окрім військових та поліцейських.

Також, заборонені як промисловий вилов риби, так і любительське та спортивне рибальство. Про це повідомляє Офіційний сайт управління Національної поліції в Полтавській області.

За інформацією Управління Державного агенства меліорації та рибного господарства у Полтавській області, діють такі терміни заборони:

Для любительського та спортивного рибальства:

на Кременчуцькому водосховищі з 11 квітня по 20 червня 2022 року;

на Кам’янському водосховищі з 11 квітня по 20 червня 2022 року;

в корінних водах річок з 11 квітня по 30 травня 2022 року;

в придаткових водах з 11 квітня по 10 липня 2022 року.

Для промислового рибальства:

на Кременчуцькому водосховищі з 16 квітня по 24 червня 2022 року;

на Кам’янському водосховищі з 16 квітня по 24 червня 2022 року;

в корінних водах річок з 16 квітня по 04 червня 2022 року;

в придаткових водах з 16 квітня по 14 липня 2022 року.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ в період нересту риби проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах в межах району діяльності (контролю) Полтавського рибоохоронного патруля.

- Шановні громадяни! Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та реалізації риби – повідомляйте цю інформацію за номерами: 102 або (0536) 74-03-90 (сектор поліцейської діяльності на воді (м. Кременчук), +3(8098) 739-26-30 (чергова частина Кременчуцького РУП), +3(8097) 703-39-18 (чергова частина відділення поліції №2 Кременчуцького РУП)., - звертається до громадян відділ комунікації поліції Полтавської області



