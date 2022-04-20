Окупанти штурмують 4 міста Донбасу, а їх ціллю можуть стати ще 6 українських міст

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 1 290

Бої на Луганщині

Російські окупанти не припиняють спроб взяти штурмом Маріуполь, Мар’їнку, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як ідеться в повідомленні, російські війська продовжують спроби наступу на Ізюмському напрямку і ведуть обстріли практично по всій лінії фронту. Особливо інтенсивні бої на Донбасі ведуться на Луганщині.

Там російські окупанти намагаються просунутись вглиб Попасної. Спроби штурму Рубіжного і Сєвєродонецька нічого, крім величезних нових втрат, армії рф не дали.

- Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника, - повідомляє Генштаб ЗСУ.

На які міста у подальшому планує наступати ворог

Від битви за Донбас залежить не лише результат війни, а й долі як України, так і рф. Якщо путіну вдасться здобути бодай якоїсь перемоги на Донбасі – він може кинути сили на захоплення ще шести великих українських міст.

Про це пише видання Daily Mail.

Після вимушеного відступу від Києва кремль має намір здобути «першу велику перемогу» на українському Донбасі. Для цього окупанти впродовж останніх двох тижнів стягували війська на схід України.

Більшість сил окупаційної армії сконцентрована в Ізюмі за 70 км на південь від Харкова – звідти окупанти планують рухатися у напрямку Маріуполя.

Якщо росії вдасться зламати опір захисників Маріуполя – а на думку видання, це може статися найближчими тижнями – окупаційні війська почнуть рух на північ, щоб з'єднатися із силами в районі Ізюма та взяти українські підрозділи на Донбасі у кліщі. Ціллю путіна є оточення українського військового угруповання ООС.

Якщо план кремля матиме успіх, після досягнення заявленої «цілі» – окупації всієї території Донецької та Луганської областей, а також за умови, що втрати окупаційної армії не стануть розгромними, – путін може перегрупувати свої сили для атаки на інші великі українські міста – Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв і, можливо, Одесу та Київ.

За такого розвитку подій, прогнозує Daily Mail, війна розтягнеться на місяці, а то й роки. І поставить під загрозу існування України як суверенної держави.

Якщо ж із битви за Донбас переможцем вийде Україна – вона не лише зупинить вторгнення рф на свою територію, а й отримає реальну можливість спробувати відновити свою територіальну цілісність у визнаних світом кордонах 1991 року.

При цьому, в разі розгрому росії на Донбасі, цілком імовірним буде крах путінського режиму.

На Донбас перекидають 20 тисяч найманців

Окупанти перекидають найманців із Сирії, Лівії та інших країн для участі у наступі на Донбасі. Про це пише видання The Guardian із посиланням на європейського військового чиновника.

За його словами, кількість найманців на сході України коливається від 10 до 20 тисяч. Серед них сирійці, лівійці та бойовики ПВК «Вагнер», яка перекинула в Україну більшу частину тих бойовиків, що воювали у Лівії.

Сирійцям за участь у бойових діях в Україні пропонували від 600 до 3 тисяч доларів залежно від звання та досвіду.

- Що я можу вам сказати, то це те, що ми дійсно бачили деякі переміщення з цих районів, Сирії та Лівії, до східного регіону Донбасу, і ці хлопці здебільшого використовуються як гарматне м'ясо проти українського опору. Це піхота. Вони не мають важкої техніки чи транспортних засобів, – сказав військовий.

Він заявив, що на цьому етапі війни кремль має чотири цілі: захоплення Донбасу, забезпечення сухопутного коридору в Крим, захоплення Херсонської області для забезпечення поставок прісної води в Крим і захоплення додаткових територій, які можна було б використовувати як буфер або козир в переговорах.