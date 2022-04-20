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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російський генерал, який керує бомбардуванням Маріуполя, народився в Україні

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 544

 

Його дані оприлюднило ГУР Міноборони України

Бомбардуваннями міста Маріуполя керує командувач далекою авіацією ВКС зс рф генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

 

ГУР МО України здобуло дані на міжнародного злочинця, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі... Покидьок! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!, – попередили військового злочинця українські розвідники.

Дані на міжнародного злочинця:

 

- КОБЫЛАШ Сергей Иванович – командувач далекою авіацією ВКС зс рф, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об’єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань громадянської інфраструктури та жертв серед мирного населення. Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя.

Дані на «КОБЫЛАША Сергея Ивановича», а саме — повна біографія, паспорт, адреса реєстрації, ринкова вартість помешкання (близько 1,5 мільйонів американських доларів), дані (+фото) на дружину та доньку.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти розвідка Міноборони Маріуполь
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